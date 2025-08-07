Более 20 дворов благоустроят в Богородском округе в 2025 году

В текущем году планируется установка 27 новых игровых комплексов для детей. На двенадцати площадках работы завершены, а остальные находятся на различных стадиях выполнения. Все новые площадки будут оформлены в тематике «Дендрология» и «Атом», что добавит разнообразия в досуг детей.

Комплексное благоустройство затронет 22 адреса, из которых на семнадцати уже завершены работы. Основными принципами являются безопасность, удобное зонирование активностей, озеленение и экологичность, что делает пространство более привлекательным для жителей.

На данный момент в микрорайоне Полигон активно ведется укладка асфальтового тротуара на улице Чапаева, а детская игровая площадка уже установлена. Это особенно радует местных жителей, поскольку в этом районе также завершается строительство новой школы на 950 учеников.