Более 20 дворов благоустроили в Коломне в этом году

Программа комплексного благоустройства дворов завершается в Коломне и Озерах. В этом году удалось обновить 22 придомовые территории.

Сейчас в администрации муниципалитета формируют программу благоустройства на 2025 год. Территории, где работы еще не закончены в этом году, сдадут до конца октября.

«В этом году в рамках государственной программы Московской области „Формирование современной комфортной городской среды“ мы отремонтировали 22 дворовые территории: заменили асфальт на внутриквартальных дорогах, бортовой камень, обустроили пешеходные дорожки и новые парковочные места», — прокомментировал начальник управления по благоустройству администрации городского округа Коломна Николай Пшенников.

При этом жители могут влиять на все этапы благоустройства в их дворах.

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