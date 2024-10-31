Около 20 дорог отремонтируют в Ленинском округе в 2025 году

Ремонт дорог местного значения продолжится в муниципалитете в следующем году. Власти планируют привести в порядок 19 участков.

Общая протяженность трасс, которые будут ремонтировать, составит 11,6 километра, а площадь — более 82 тысяч квадратных метров.

В Видном приведут в порядок несколько городских улиц — Павловскую, Булатниковскую, Березовую и Вокзальную, Индустриальный проезд в Южной промзоне и участок дороги от тоннеля до улицы Тинькова.

В Малом Видном отремонтируют Озерную улицу и дороги в ТЛПХ Подлипки, в Калиновке — Нагорную улицу, в деревне Горки — улицы Полковникова и Летнюю. Также будут обустроены несколько дорог в деревнях Белеутово, Лопатино и Дрожжино, трасса от Каширского шоссе в сторону жилого комплекса «Ленинские горки», подъезд к детской площадке в Тарычево. Работы будут вестись на Новом шоссе и дублере «варшавки».

В 2024 году в городском округе отремонтировали боле 12 км дорог за счет средств муниципального бюджета.

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