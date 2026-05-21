Более 20 дорог отремонтируют в Химках к июню

В Химках до июня планируют обновить 21 дорогу общей протяженностью более 18 километров. Об этом сообщила глава города Инна Федотова.

Сейчас в Старых Химках одновременно ремонтируют четыре участка. Недавно глава округа вместе с заместителем и профильными службами проинспектировала укладку нового асфальта на улице 8 Марта, где обновляют более 400 метров дорожного полотна.

«В этом году в Химках обновим 21 дорогу общей протяженностью более 18 километров. Дорожная инфраструктура последовательно приводится в нормативное состояние для обеспечения безопасности и комфорта каждого жителя».

На улице Бурденко уже уложили новое покрытие на площади более 4 тысяч квадратных метров. На улице Академика Грушина выполнено 50% работ, общая площадь участка — почти 11 тысяч квадратных метров. На проспекте Мира сейчас проводят фрезерование, затем приступят к укладке асфальта на площади более 22 тысяч квадратных метров. Мост Победы обновят после завершения работ на проспекте Мира — это одна из главных транспортных развязок микрорайона.

«Модернизация дорожной сети — это вклад в повышение качества жизни жителей округа. Реализация подобных проектов соответствует задачам Народной программы партии „Единая Россия“, которая направлена на развитие современной и комфортной городской среды. Важно, что работы идут сразу на нескольких участках», — прокомментировал заместитель председателя совета депутатов, куратор проекта «Безопасные дороги» «Единой России» в Химках Александр Васильев.

Все запланированные работы в Старых Химках завершат в июне. Ремонт сделает передвижение жителей безопаснее и комфортнее, а дороги приведут в соответствие с нормативами.