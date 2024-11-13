Более 20 дорог отремонтировали в Дмитрове в 2024 году

Обследование дорог регулярно проходит в муниципалитете. В 2024 году в городском округе отремонтировали 23 региональных и муниципальных объекта.

Дорожные службы при обнаружении ям на дорогах оперативно устраняют дефекты покрытия. В текущем году было ликвидировано более 2600 рытвин на муниципальных дорогах, и почти 10 тысяч – на региональных. Ямочный ремонт в холодное время года специалисты выполняют с применением литого асфальтобетона или холодной смеси. Качество работ оценивают при помощи специализированной системы контроля.

Заместитель главы городского округа Михаил Жуков рассказал, что при помощи жителей муниципалитета, которые активно голосовали на портале «Добродел», удалось привести в порядок дороги в ряде населенных пунктов. Среди них – село Орудьево, деревни Морозово, Дубровки и Ивановское, поселок Новосиньково и микрорайон Дуброво.

В 2024 году также заменили более восьми километров покрытия на 14 участках муниципальных дорог, а на девяти региональных дорогах – более 26 километров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».