Более 20 дорог общего пользования отремонтировали в Солнечногорске

В Солнечногорске завершен ремонт 22 дорог общего пользования из запланированных 53. Общая длина обновленных участков составляет около 30 километров, а окончание работ ожидается в начале августа.

На данный момент в округе полностью завершены работы на всех 14 асфальтобетонных участках и восемь грунтовых дорогах. В 2025 году планируется улучшение всех 39 грунтовых участков, где будет создано щебеночное основание и покрытие из асфальтобетонной крошки. В настоящее время работы продолжаются на 13 адресах, включая деревни Горки и Головково, а также городские улицы Зановова, Розанова и Комсомольская.

На участке «Обухово-Рахманово-Троицкое» в деревне Горки длиной 1,2 тысячи метров и площадью 4,5 тысячи квадратных метров укладывают щебеночное основание и асфальтобетонную крошку, а затем уплотняют его катком. Все этапы работ, включая финишное покрытие, должны быть завершены к середине июля.

«Жители просили уделить особое внимание грунтовым дорогам в их населенных пунктах и черте города. Уже вскоре люди забудут о неудобствах в непогоду, размывании и грязи. Обязательно проверяем качество после ремонта», — сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для проверки качества дорожного покрытия был заключен муниципальный контракт с ГАУ Московской области «Лабрадор». Специалисты проводят анализ проб асфальта и асфальтобетонной крошки, а также измеряют уклоны и толщину покрытия.

«Государственная независимая экспертиза выходит, берёт пробы. В части асфальта берётся водонасыщение и уплотнение: проверяется соответствие материала асфальтобетона рецепту, который заявлялся изначально подрядчиком при начале производства работ, а также толщина покрытия, ширина и материал обочин. Для покрытия, выполненного в асфальтобетонной крошке, — толщину, уплотнение и водонасыщение. По отремонтированным дорогам уже получили положительное заключение экспертизы», — рассказала начальник управления благоустройства и содержания территории администрации городского округа Солнечногорск Татьяна Попова.

Кроме того, в этом году в Солнечногорске планируется построить пять тротуаров вдоль дорог общего пользования.

С полным списком ремонта муниципальных дорог на 2025 год можно ознакомиться на сайте администрации Солнечногорска в разделе «Комфортная среда».