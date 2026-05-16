Более 20 дорог капитально отремонтируют в Химках в 2026 году

Сейчас работы идут на улице Лавочкина в Новых Химках — одном из самых загруженных участков, где ежедневно проезжают почти 14 тысяч автомобилей. Здесь обновят более 11 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Текущее обновление дорог продолжается в округе. Рабочие уже сняли старый асфальт и приступили к укладке нового. Завершить ремонт планируют в ближайшие два дня. Глава округа Инна Федотова в ходе проверки отметила, что задача властей — не просто латать ямы, а системно повышать качество дорог, делая их безопаснее и удобнее для всех.

Параллельно дорожные службы работают на улице Строителей: там обновят около полукилометра покрытия — почти восемь тысяч квадратных метров. Кроме того, в муниципалитете продолжается ямочный ремонт. За последние два месяца устранили уже более пяти тысяч дефектов покрытия.