Более 20 дорог к медучреждениям Подмосковья отремонтируют в 2026 году

Специалисты Мосавтодора отремонтируют еще более 20 участков дорог, ведущих к медучреждениям Подмосковья. Всего обновят более 100 километров покрытия.

Специалисты отремонтируют дороги, ведущие к поликлиникам, больницам, ФАПам и диспансерам в 20 округах Подмосковья, рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.

Два километра покрытия обновят на Октябрьском проспекте в Люберцах. Дорога ведет к областной больнице. В Коломне преобразится путь до взрослой и детской поликлиник на Весенней улице. В Высоковске заменят 2,8 километра покрытия на улице Владыкина.

Также работы проведут на дороге ММК — Григорово — Гжель в Раменском, от станции Гжель до перекрестка с трассой А-107 в деревне Кошерово, в деревне Минино и поселке Володарского.

Всего в этом ремонтном сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят более 150 участков дорог.