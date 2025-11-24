Более 20 домов построили по программе «Земля врачам» в Дмитрове

В Дмитровском округе врачи получили 116 земельных участков по программе «Земля врачам», из которых три участка выделили медикам в 2025 году. На 24 участках семьи уже построили дома.

Одним из участников программы стала врач-терапевт и заведующая терапевтическим отделением взрослой поликлиники Дмитровской больницы Светлана Соловьева. Она работает с жителями округа более 45 лет. В ее семье несколько поколений медиков: супруг — кардиолог, сестра — участковый терапевт, племянница — акушер-гинеколог, а внучка продолжила династию и стала терапевтом.

Соловьева окончила 2-й Московский государственный медицинский институт в 1979 году и по распределению начала работу в Дмитровской больнице вместе с мужем. С 1985 года она возглавляет терапевтическое отделение.

Участок под строительство дома врач получил в декабре 2021 года. Он расположен в районе с хорошей транспортной доступностью и жилой застройкой. Администрация округа помогла быстро оформить землю, и в этом году семья начала строительство дома. Светлана Соловьева планирует завершить ремонт и переехать вместе с семьей в новом году.