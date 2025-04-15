Более 20 домов отремонтируют в Зарайске в 2025 году

Активная реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов продолжится в муниципалитете. В прошлом году работы были завершены в 37 домах, а в этом году планируется привести в порядок 21 многоквартирный дом.

В рамках текущей программы запланированы общестроительные работы в 13 зданиях, из которых шесть уже отремонтированы. Кроме того, в прошлом году досрочно выполнен ремонт внутридомовых газовых систем в восьми домах, которые изначально должны были войти в программу 2025 года.

Все работы проходят под контролем специалистов Фонда капитального ремонта Московской области. Глава Зарайска Виктор Петрущенко подчеркнул важность этой программы для города, отметив, что жилой фонд в округе в основном «со стажем», и дома требуют обновления.

В этом году программа уже набирает обороты: завершен ремонт крыши на Октябрьской, 2, идут работы в квартале Южном, 9, а также начато обновление кровель на Карла Маркса, 32/17, и Красноармейской, 34/11.

Реализация программы капитального ремонта направлена на улучшение жилищных условий жителей Зарайска и повышение качества жизни в городе.