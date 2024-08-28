Более 20 детских садов откроют после капремонта в Подмосковье к 1 сентября

Фото: Пресс-служба Мособлдумы

В этом году в программу капитального ремонта вошли 26 детских садов Подмосковья. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, 21 из них откроется уже к 1 сентября.

«На программу капремонта мы предусмотрели 4,4 миллиарда рублей, из которых 3,4 миллиарда рублей — из средств бюджета Московской области. Важно обновлять и переоснащать современной мебелью и оборудованием наши детские сады, благоустраивать прилегающую территорию к ним, чтобы сады выглядели согласно времени — современно и красиво», — отметил спикер.

Одно из дошкольных отделений школы № 1 в Реутове, которое частично уже начало работу, полноценно откроется 2 сентября. В ходе визита в округ Игорь Брынцалов осмотрел учреждение после капитального ремонта.

Парламентарий отметил, что в июне, когда ремонт был в разгаре, строители не только обновили здание, но и привели в порядок детские площадки. Теперь территория ухожена и радует детей, которые с удовольствием пришли на первые занятия в саду.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что фактически создан новый объект с современными решениями, аналогичными тем, которые используются в новых дошкольных учреждениях. Родители воспитанников, следившие за ремонтом с первого дня, вместе с председателем Мособлдумы осмотрели обновленное учреждение. Ирина Степанова выразила благодарность за преобразования, отметив, что сад стал более просторным, красочным и уютным, а на улице были обновлены площадки.

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