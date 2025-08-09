Более 20 детских площадок обновят в Орехово-Зуеве в 2025 году
Модернизацию шести игровых площадок проведут в Орехово-Зуеве в этом году. Еще 17 заменят полностью.
Игровые городки построили одними из первых по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. С тех пор прошло более восьми лет.
Аттракционы и резиновое покрытие площадок обветшали. Их заменили, а по случаю открытия устроили праздник.
«Площадка расположена в густонаселенном микрорайоне, рядом несколько детских садов, поэтому запрос на ее модернизацию был достаточен. Кроме того, морально и физически площадка устарела. Сегодня детишки наслаждаются новой современной модернизированной детской площадкой», — сказал заместитель главы Орехово-Зуевского муниципального округа Дмитрий Немов.
Еще один игровой городок обновили у дома № 48 на улице Урицкого. Теперь здесь есть песочный дворик, качели, горки, лазалки и огромная горка.
Кроме того, в округе меняют небольшие игровые городки площадью от 100 до 200 квадратных метров с песочным покрытием. Их заменяют на современные площадки с безопасным прорезиненным основанием.
На таких территориях устанавливают камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». В программу этого года вошли 17 адресов.