Более 20 детских площадок обновят в Орехово-Зуеве в 2025 году

Модернизацию шести игровых площадок проведут в Орехово-Зуеве в этом году. Еще 17 заменят полностью.

Игровые городки построили одними из первых по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. С тех пор прошло более восьми лет.

Аттракционы и резиновое покрытие площадок обветшали. Их заменили, а по случаю открытия устроили праздник.

«Площадка расположена в густонаселенном микрорайоне, рядом несколько детских садов, поэтому запрос на ее модернизацию был достаточен. Кроме того, морально и физически площадка устарела. Сегодня детишки наслаждаются новой современной модернизированной детской площадкой», — сказал заместитель главы Орехово-Зуевского муниципального округа Дмитрий Немов.

Еще один игровой городок обновили у дома № 48 на улице Урицкого. Теперь здесь есть песочный дворик, качели, горки, лазалки и огромная горка.