Более 20 детских площадок обновили в Серпухове с начала года

В Серпухове активно проводится модернизация и благоустройство детских площадок. Всего в этом году планируется обновить 29 площадок, из которых семь были ранее установлены по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На сегодняшний день работы завершены на 20 объектах. Обновленные игровые зоны стали настоящими точками притяжения для юных жителей города. Дети с удовольствием проводят время на современных и безопасных комплексах, которые отвечают всем актуальным стандартам комфорта и безопасности.

Губернаторские площадки представляют собой полноценные игровые городки, где дети могут разнообразно и активно проводить досуг. В этом году было отремонтировано самое большое количество объектов за все время реализации программы. Остальные площадки обновляются в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.

Помимо игровых комплексов, на площадках устанавливаются освещение, лавочки и урны, а также проводится укладка асфальта для удобства жителей.

На семи оставшихся объектах работы продолжаются. Обновленные детские зоны обещают подарить серпуховичам яркие эмоции и воспоминания, став одними из любимых мест для семейного отдыха в муниципалитете.

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