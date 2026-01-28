Более 20 детских площадок модернизируют в Одинцове в 2026 году

Администрация Одинцовского округа внесла в план комплексной модернизации на 2026 год 21 детскую игровую площадку. Практически все из них — 19 локаций — отремонтируют в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Шесть объектов будут модернизированы непосредственно в Одинцове. Площадки расположены по адресам: улица Маршала Жукова, дом № 40; бульвар Любы Новоселовой, дом № 12; улица Маршала Бирюзова, дом № 12; улица Молодежная, дом № 26; улица Комсомольская, дом № 7 и Можайское шоссе, дом № 143.

Две площадки обновят в Кубинке, столько же — в деревне Чупряково и в Лесном городке. Кроме того, вошли в список игровые зоны в поселках Часцы и Большие Вяземы, в селе Каринское, в деревне Аксиньино, а также в Звенигороде и Голицыне. Зоны оборудуют необходимыми игровыми элементами, безопасным резиновым покрытием, освещением, видеокамерами и лавочками.