Более 20 детских площадок благоустроили в Серпухове в этом году

В городском округе Серпухов продолжается модернизация детской досуговой инфраструктуры. В 2025 году здесь планируют благоустроить 34 игровые площадки для малышей, на 21 объекте работы уже завершили, а на 13 — сейчас трудятся специалисты.

Обновления проводят в Серпухове, Протвине, Пущине, а также в сельских населенных пунктах округа. В программу комплексного благоустройства вошли 13 объектов, еще 17 — реконструируют по программе «Замена и модернизация детских игровых площадок», а четыре — по губернаторской.

Также на основании обращений местных жителей специалисты проводят дополнительную модернизацию пяти игровых зон для малышей и универсальных спортивных комплексов, расположенных в деревне Щеболово и в деревне Бутурлино по адресам: 2-й Северный, дом № 95, улица Буденного, дом № 9, улица Ворошилова, дом № 143.