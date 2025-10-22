Более 20 детских игровых площадок обновили в Орехово-Зуеве в 2025 году

Современные зоны отдыха для детей появились по 23 адресам в Орехово-Зуеве в этом году. На некоторых из них провели торжественные открытия.

В программу попали шесть губернаторских площадок. Они расположены на улицах Набережной, Парковской, Гагарина и Урицкого в самом Орехово-Зуеве, а также на улице Калинина в Ликино-Дулеве, на улице 40 лет Октября в Куровском и улице 2-й микрорайон в деревне Давыдово.

Кроме того, заменили 17 площадок площадью от 100 до 200 квадратных метров. Часть модернизировали в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.

Эти площадки обновили у домов на улицах Бирюкова, Ленина, Карла Либкнехта, Кооперативной, Урицкого, 1905 года, Первомайской, Бугрова, Текстильной, Володарского Пушкина и Барышникова в самом Орехово-Зуеве.

Также обновили площадки на Больничном проезде, улицах Южной и Юбилейной в Дрезне, Центральной улице в поселке Снопок Новый и Заводской улице в Давыдове. Кроме того, современные объекты появились на Совхозной и Школьной улицах в Куровском.

«Новые площадки открыты для посещения. Приходите вместе с детьми, чтобы оценить результат. Там, где прошло торжественное открытие, было приятно видеть радостные лица ребят и родителей», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

На всех площадках есть тротуарные дорожки, системы наружного освещения, а также камеры видеонаблюдения, подключенные к «Безопасному региону».