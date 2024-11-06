Более 20 детей-сирот обеспечили жильем в Можайске в 2024 году

Реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот в Можайском округе близится к завершению. В этом году право на покупку квартиры получили 22 молодых человека.

Большинство из них воспользовались государственным сертификатом, который позволяет приобрести квартиру самостоятельно.

19-й по счету документ в этом году получила Екатерина — студентка третьего курса Можайского техникума. Она учится на программиста и планирует найти работу в родном округе. Девушка решила купить квартиру самостоятельно, чтобы выбрать объект с удобным расположением.

Однако есть и те, кто выбирает уже подобранные от муниципалитета варианты. Ключи получила жительница Можайска Мария. Она сможет приватизировать квартиру через пять лет при условии выполнения всех пунктов договора социального найма.

Отметим, до конца года в собственную квартиру переедут еще двое юных жителей округа.

«Получение жилья — отличный старт самостоятельной жизни. Конечно, это важное событие и большая ответственность. Уверен, что молодые люди будут поддерживать там порядок и уют», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

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