Более 20 человек посетили за час передвижной медкомплекс в Воскресенске

Передвижной медицинский комплекс начал работу 16 июня на территории поликлиники № 8 в поселке Фосфоритный. Только за первый час обследование прошло более 20 человек.

Бесплатно пройти диспансеризацию, а также проверить состояние легких могли все желающие. Для флюорографического обследования в мобильном пункте требуется предварительная запись в регистратуре поликлиники

«В поселке проживает много пожилых людей. У меня самой маленький ребенок, и любая поездка сопряжена со значительными расходами. Подобные мобильные комплексы очень удобны», — отметила местная жительница Галина.

17 июня здесь в Фосфоритном будет функционировать передвижной маммограф.

Кроме того, 20 июня пройдет диспансеризация в парке усадьбы Кривякино. Для того чтобы проверить свое здоровье, необходимо иметь с собой паспорт и медицинский страховой полис. Принять участие могут все желающие старше 18 лет независимо от места регистрации.