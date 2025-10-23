Более 20 ассоциаций сельских старост открыли в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье сформировали 21 первичное отделение ассоциации сельских старост. Там провели более 150 встреч и выездных администраций, в которых поучаствовали свыше 500 тысяч человек.

Сельские старосты помогают органам власти коммуницировать с жителями по разным вопросам. Ежедневно они заботятся о благоустройстве, социальной поддержке и развитии местных территорий. В их честь в Подмосковье утвердили ли профессиональный праздник, который отмечается 23 октября.

«Благодаря активности, инициативности и лидерству, институт сельских старост превращается в настоящую опору местного самоуправления — источник доверия, участия и реальных изменений в жизни подмосковных территорий», — отметили в региональном министерстве территориальной политики.

Для укрепления института сельских старост в Подмосковье внедряют цифровые решения. Так, на «Доброделе» уже заработал специальный личный кабинет, а решать вопросы жителей помогает чат-бот.