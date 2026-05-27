Более 2 тысяч жителей Серебряных Прудов проголосовали за места благоустройства

Всероссийское голосование за места для благоустройства началось 21 апреля. За это время к нему присоединились более 446 тысяч жителей Подмосковья. В Серебряных Прудах лидирует территория в селе Мочилы — ее выбрали 1,9 тысячи человек.

Как рассказали в региональном министерстве благоустройства, всего в Серебряных Прудах представили две территории. Площадку в селе Мочилы на улице Юбилейной выбрали 1,9 тысячи человек, а сквер в селе Крутое набрал 200 голосов.

Благоустройство проведут в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Принять участие в опросе могут все желающие старше 14 лет по ссылке.

В прошлом году победителем стала площадь в селе Узуново с результатом 2,1 тысячи голосов.