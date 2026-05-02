Более 2 тысяч жителей Пушкино приняли участие в акции «Диктант Победы»

В городском округе Пушкинский «Диктант Победы» писали на 45 площадках, центральной из которых стал Образовательный комплекс № 11. Участие в акции приняли представители партии, юнармейцы, участники СВО, волонтеры Победы, педагоги и учащиеся образовательного комплекса.

Депутат Московской областной Думы Михаил Ждан отметил: «Диктант Победы — гораздо больше, чем проверка своих знаний по истории. Диктант Победы — это уникальная акция, которая объединяет миллионы людей по всему миру общей памятью, сопричастностью к великому прошлому. И мы сегодня видим, как за парты садятся целыми семьями — это внуки, дети, ветераны. И каждая написанная строчка, каждый правильный ответ — это наш общий вклад в сохранение исторической правды».