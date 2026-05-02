Более 2 тысяч жителей Пушкино приняли участие в акции «Диктант Победы»
Патриотическая акция «Диктант Победы» прошла в городском округе Пушкинский. В рамках партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» по всей стране состоялось самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны.
В городском округе Пушкинский «Диктант Победы» писали на 45 площадках, центральной из которых стал Образовательный комплекс № 11. Участие в акции приняли представители партии, юнармейцы, участники СВО, волонтеры Победы, педагоги и учащиеся образовательного комплекса.
Депутат Московской областной Думы Михаил Ждан отметил: «Диктант Победы — гораздо больше, чем проверка своих знаний по истории. Диктант Победы — это уникальная акция, которая объединяет миллионы людей по всему миру общей памятью, сопричастностью к великому прошлому. И мы сегодня видим, как за парты садятся целыми семьями — это внуки, дети, ветераны. И каждая написанная строчка, каждый правильный ответ — это наш общий вклад в сохранение исторической правды».
В этом году акция приурочена к 130-летию со дня рождения Георгия Жукова, а отдельный блок вопросов посвящен подвигам участников специальной военной операции. Все понимали, что своим участием в Диктанте они демонстрируют глубокое уважение к истории нашего Отечества, к подвигу тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины.
Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов подчеркнул: «Мы должны и обязаны помнить, знать, как происходила, как формировалась история. Потому что это историческая память, это святое, то, что у нас есть. Мы идем курсом нашего президента».
За 45 минут участникам акции предстояло ответить на 25 вопросов: 15 из них — с выбором варианта ответа, и 10 заданий — с кратким ответом. По итогам всем участникам был выдан сертификат о прохождении тестирования. Результаты будут опубликованы на официальном сайте «Диктанта Победы». Всего на территории Пушкинского округа в акции приняли участие более 2000 человек.