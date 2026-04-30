Более 2 тысяч жителей Подольска приняли участие в «Диктанте Победы»

Подольск присоединился к международной патриотической акции «Диктант Победы». В этом году он был приурочен к 130‑летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова и стал не просто проверкой знаний, а данью уважения подвигу нашего народа.

В Подольске «Диктант Победы» писали на 38 площадках. Основными стали Центральный архив Министерства обороны России и Выставочный зал. Проверить знания о Великой Отечественной войне пришли не только ученики, студенты и жители округа, но и депутаты окружного совета.

Среди участников были и те, кто присоединился к акции впервые. Камелия Сидоренко учится в колледже «Парус» на дизайнера, но это не мешает ей интересоваться историей. Писать диктант девушка пришла вместе со своими однокурсниками. «На самом деле, это очень интересно, и в наше время очень полезно знать, что происходило в мире и что сейчас происходит», — отметила студентка.

В международной исторической акции приняли участие более 2200 жителей Подольска. В течение 45 минут они выполнили 25 заданий по истории и доказали, память о Великой Отечественной войне жива в сердцах молодых поколений. Итоги «Диктанта Победы» станут известны в ближайшее время на официальном сайте акции. Те, кто показал лучшие результаты, получат дипломы и памятные награды.