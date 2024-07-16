Более 2 тысяч жителей Подмосковья стали донорами костного мозга

Национальный регистр доноров костного мозга получил заявки от жителей 86 регионов России, включая Московскую область, по почте. За три года совместного проекта «Почты России» с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфондом 13 тысяч человек направили образцы для вступления в регистр.

Практика дистанционного поиска доноров костного мозга становится все популярнее в России. Теперь заинтересованные лица, желающие стать донорами, могут получить бесплатный набор для взятия биоматериала через «Почту России».

Порядка половины неравнодушных граждан, привлеченных сотрудниками почты, проживают в отдаленных населенных пунктах, находящихся на значительном расстоянии от областных центров. Им с огромным трудом удавалось вступить в регистр из-за удаленности от медицинских офисов для процедуры взятия крови. Для того чтобы стать потенциальным донором костного мозга, заявка должна быть подана на сайте национального регистра доноров костного мозга.

Процесс включает взятие мазка с внутренней стороны щеки и отправку образцов с заполненными документами по почте в город Казань. Там специалисты проведут типирование и определят генотип добровольца, после чего данные будут внесены в базу Национального регистра доноров костного мозга. Пересылка образцов для добровольца осуществляется бесплатно.

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