Более 2 тысяч жителей Одинцова переоформили садовые дома в жилую недвижимость

Владельцы садовых домов в Подмосковье могут облегчить процесс оформления прописки, переведя их в статус жилых. За последние полгода услугой воспользовались 2162 жителя.

Это возможность доступна для владельцев объектов недвижимости, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ, при условии, что земельные участки имеют вид разрешенного использования «ведение садоводства».

Признание садового дома жилым предоставляет множество преимуществ для собственников. Например, там можно прописаться и получить налоговый вычет за его покупку. Помимо этого, можно приобрести дом на средства материнского капитала, а также оплачивать электроэнергию по более выгодному тарифу.

Процедуру переоформления садового дома в жилую недвижимость осуществляют по упрощенной схеме. Владельцу необходимо подтвердить соответствие дома требованиям безопасности и надежности, получив заключение по обследованию технического состояния объекта. Если дом обременен правами третьих лиц, потребуется их нотариально удостоверенное согласие. Далее житель подает заявление на региональном портале государственных услуг. В течение 13 рабочих дней специалисты примут решение и направят его заявителю и в Росреестр.

Порядок перевода садового дома в жилой установлен Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 года, где прописаны все необходимые критерии. Здание должно быть капитальным, построенным на фундаменте, иметь окна, а также быть обеспеченным электричеством, холодным водоснабжением, канализацией, системой отопления и вентиляцией.