Более 2 тысяч жителей Дмитрова приняли участие в акции «Мы за чистоту»

В Дмитровском округе прошла масштабная экологическая акция «Мы за чистоту», охватившая 17 площадок. Местные жители активно включились в инициативу, приводя в порядок парки и дворы.

«Горжусь, что наш округ вновь продемонстрировал сплоченность и любовь к родной земле. Сегодня здесь собрались волонтеры, активные жители и почетные гости — все, кто помнит о подвиге наших предков. Перемиловская высота — место, где была написана одна из важнейших страниц истории страны. Именно отсюда в декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск, в ходе которого фашисты были отброшены от Москвы более чем на 200 километров. Совершайте добрые дела, берегите нашу историю и помните о героизме тех, кто защитил наше будущее», — сказал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Главным местом проведения мероприятия стала Перемиловская высота — территория с важным историческим значением. Более 600 добровольцев собрались для благоустройства памятного места. Акция, приуроченная ко Дню Победы, объединила экологическую ответственность с сохранением памяти о героическом прошлом страны. Организаторами выступили Росмолодежь и Всероссийское экологическое движение «Экосистема» при поддержке ППК «Российский экологический оператор».

Перед началом уборки участники вместе со звездами спорта и общественными деятелями — двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Мастерковой, трехкратным чемпионом России по баскетболу Виталием Ионовым и основательницей проекта «Команда „Звездный Десант“» Златой Чепурной — провели зарядку.

После минуты молчания и возложения цветов к монументу добровольцы приступили к уборке территории. В рамках международной акции «Сад Памяти» было посажено более 100 саженцев, каждый из которых стал живым памятником героям, отдавшим жизнь ради мирного неба.

Глава округа Иван Курданин вместе с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Денисом Буцаевым высадили цветы у мемориала.

Вокруг памятника работали тематические площадки: мастер-классы, полевая кухня, тир и «Зеленый фургон», где все желающие могли сделать сувениры из пластиковых крышек.

Субботник на Перемиловской высоте, проведенный в Год защитника Отечества, стал не только экологическим событием, но и важной акцией по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодого поколения.