Более 2 тысяч женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи с января

Женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию в Подмосковье. С начала года на обследование уже прошли более двух тысяч человек.

Как рассказали в региональном Минздраве, маммография позволяет выявить онкологические заболевания молочных желез на ранней стадии. С начала года ее прошли более двух тысяч женщин — на 150 больше, чем за такой же период прошлого года.

«В результате у 213 из них были выявлены патологические изменения, пациентки были направлены на дополнительную диагностику», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Чтобы записаться на обследование самостоятельно, необходимо быть старше 40 лет и иметь прикрепление к одной из поликлиник региона. Давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет.

Записаться можно через портал «Здоровье» и по телефону 122.