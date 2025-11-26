Более 2 тысяч засоров устранили в канализационных сетях Истры с начала года

Сотрудники «Истринской теплосети» очистили систему водоотведения от различного мусора вплоть до одежды, битого кирпича, стекла, еды и гвоздей — всего они ликвидировали 2040 засоров. Работы провели во всех населенных пунктах округа, включая Дедовск, Истру, Снегири, Алексино, Кострово, Новопетровское, Онуфриево, Павловскую Слободу, Бужарово, Глебовский и другие.

Работники призывают жителей не кидать в унитаз нерастворимые в воде вещи, так как они могут привести к забитости труб и их повреждению.

Отметим, специалисты проводят такую работу ежедневно, ведь очистка позволяет поддерживать бесперебойное функционирование коммунальной инфраструктуры тысяч домов в округе и избежать аварий в насосном оборудовании и механизмах.

Сообщить о засоре можно круглосуточно по номерам телефона диспетчерской службы предприятия «Истринская теплосеть»: 8 (498) 314-99-96 и 8 (916) 280-11-26.