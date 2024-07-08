Более 2 тысяч заявок по нормализации горячей воды выполнили в Подмосковье

Специалисты управляющих компаний привели к нормативам температуру воды в более чем двух тысячах квартир жителей Подмосковья с начала года. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как пояснили в ведомстве, температура горячей воды в квартире должна быть не менее 60°градусов. При недостаточной температуре может начаться размножение бактерий, если же температура значительно выше, то к возможным ожогам, а также к износу систем водоснабжения.

В Министерстве напомнили, что при обнаружении отклонений температурных показателей горячей воды, необходимо сообщить об этом в свою управляющую компанию или подать заявку в Единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».