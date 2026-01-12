Более 2 тысяч заявок на справки из военкоматов подали в Подмосковье за год

Жители Подмосковья подали более 2,6 тысячи заявок на получение справок из военкоматов в 2025 году. Сделать это можно онлайн на региональном портале.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, заказать справку военного комиссариата можно в разделе регионального портала «Документы» — «Справки и выписки». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

В рамках одного заявления можно получить 25 видов справок военных комиссариатов. Они нужны для оформления пенсии, пособий и других льгот. Запросить документ могут как военнослужащие, так и их родственники.

Услугу предоставляют в течение одного рабочего дня.