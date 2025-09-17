Более 2 тысяч входных групп в подъездах отремонтировали в Подмосковье в августе

Входная группа многоквартирного дома включает в себя такие архитектурные и инженерные элементы, как тамбур, крыльцо, пандус, навес, колонны и лестничные пролеты. Они обеспечивают удобное и безопасное передвижение для всех жителей. В августе специалисты управляющих организаций Подмосковья отремонтировали более 2,5 тысячи входных групп, включая козырьки, ступени, перила, пандусы и двери.

Все работы провели под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. В рамках ремонта специалисты устраняют повреждения дверей, в том числе тамбурных, восстанавливают целостность ступеней, ремонтируют навесные козырьки и перила, а также обновляют лакокрасочный слой.

Так, работы провели в Подольске на улице Свердлова, дом № 11А, в Балашихе на шоссе Энтузиастов, дом № 5Б, и в Мытищах на Индустриальной улице, дом № 7к3. Жителям напоминают, что по вопросам состояния входных групп и внутриподъездных дверей можно обращаться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.