Более 2 тысяч вещей забыли в автобусах «Мострансавто» с начала года

С начала года жители и гости Московской области оставили в автобусах и на вокзалах «Мострансавто» более двух тысяч вещей. В рейтинг самых распространенных находок вошли школьные рюкзаки и ученические карты «Стрелка».

Самой необычной находкой стал хамелеон, найденный в салоне автобуса в контейнере. Рептилию обнаружили на одном из маршрутов МАП № 8 в Химках. Хозяин вернулся за пропажей в тот же день.

Чаще всего пассажиры теряют банковские и социальные карты, сотовые телефоны и кошельки.

Если забыли вещь в автобусе или на автостанции, нужно заполнить форму на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи». Если никто не объявился, найденные вещи утилизируют через полгода.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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