В Московской области стартовал сезон массовых велозаездов, в открытии «Велолета в Подмосковье» в 2026 году участвовало около 2000 велосипедистов — как профессионалов, так и любителей.

Стартовал велосезон в Волоколамске на трассе автодрома Moscow Raceway. Трассы подготовили разной длины — 30, 60 и 10 километров, а также детские.

«Прежде всего вы должны быть уверены в своей физической готовности, что сможете преодолеть тот маршрут, который выбрали. Поэтому вначале покатайтесь активно недалеко от дома, в ближайшем парке или где-то в ближайшем лесу, может быть вдоль речки, которая протекает недалеко от вашего дома. <…> Вы должны уверенно преодолевать 30-40 километров на велосипеде», — поделился велотурист, веломеханик, создатель сообщества «Велосипедные формы жизни».

Крупные старты пройдут на известных автодромах, исторических полях и живописных трассах региона. Следующий заезд состоится в Бородино. Маршрут пролегает через музей-заповедник.

Подробности — в видеоматериале 360.ru.