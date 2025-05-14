Более 2 тысяч туристов побывало в Дубне с начала навигации

Сезон навигации в Дубне стартовал с 28 апреля. С этого времени теплоходы заходят в наукоград почти каждый день.

Первым в Дубне, единственном городе Подмосковья, расположенном на Волге, пришвартовался круизный лайнер «Русь великая», на борту которого было 186 человек. Всего с этого момента в город зашло уже 12 теплоходов.

Для гостей проводят пешеходные экскурсии. Туристы с интересом осматривают достопримечательности Дубны — набережную, гигантскую таблицу Менделеева, обновленные мозаики Нади Леже, памятники выдающимся ученым в Институтской части города. Большой популярностью пользуются отделение крылатых ракет Музея Дубны и мозаичная мастерская Михаила Полякова.

В этом сезоне запланировано на 10 процентов заходов теплоходов больше, чем в прошлом. Глава Дубны Максим Тихомиров отметил ранее, что город готов к встрече туристов и каждый найдет здесь что-то интересное для себя.