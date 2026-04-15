Более 2 тысяч светильников восстановили в подъездах Подмосковья с начала весны

С начала весны в подъездах Подмосковья восстановили 2,4 тысячи светильников. Специалисты заменили устаревнее оборудование современными лампами, привели в порядок участки проводки и наладили автоматику.

Замена освещения в жилых домах — обязанность управляющих компаний, которая помогает поддерживать в порядке подъезды, лестничные клетки, лифты и подвалы. Об этом рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий.

Специалисты демонтируют неисправное оборудование, проводят мелкий ремонт, устанавливают современные лампы и выключатели.

С начала марта в Люберцах провели 209 таких работ, в Химках — 168, в Павловском Посаде — 164, в Ленинском округе — 162, в Мытщах — 152.

Сообщить о поломках жители могут в управляющую организацию дома, а также в Единую диспетчерскую службу.