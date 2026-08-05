Более 2 тысяч светильников в подъездах Подмосковья восстановили за июль

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Коммунальные службы Подмосковья продолжают отрабатывать обращения жителей, поступающие через портал «Добродел». По итогам проведенных работ специалисты восстановили 2,1 тысячи элементов освещения в местах общего пользования — в подъездах и на входных группах многоквартирных домов.

Ремонт включает несколько этапов: диагностику, замену поврежденных светильников и плафонов, установку светодиодных ламп, ремонт электропроводки и контактных соединений, а также обслуживание этажных щитков и управляющих устройств.

Наибольшее количество работ выполнено в Люберцах — 188, Химках — 151, Балашихе — 147, Мытищах — 144 и Королеве — 111. Все мероприятия находятся на контроле инспекторов министерства по содержанию территорий.

В случае неисправности осветительных приборов жители могут сообщить о проблеме через портал «Добродел», мобильное приложение «Госуслуги Дом», обратиться в управляющую организацию или территориальный отдел министерства. Своевременное восстановление освещения повышает комфорт и безопасность проживания в многоквартирных домах.