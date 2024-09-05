Более 2 тысяч свечей зажгли в Чехове в память о жертвах теракта в Беслане

В Чехове провели акцию «Мы вместе против террора». Ее приурочили к годовщине захвата школы № 1 в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года. Участники мероприятия зажгли более двух тысяч свечей в память в жертвах, которые погибли от рук боевиков.

Террористы ворвались в школу № 1 в Беслане на торжественную линейку первого сентября. Они открыли огонь и убили на месте двух человек, заминировали спортивный зал и удерживали в заложниках 1128 человек — детей, родителей и учителей. В результате захвата погибли 334 участника линейки, в том числе 186 детей, а также бойцы спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России и сотрудники «Центроспаса» МЧС.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин обратился к присутствующим и призвал помнить о всех жертвах террористов в разные уголках страны.

«В этот день мы вспоминаем и чтим память всех людей, погибших от рук террористов в Беслане, Буденновске, Каспийске, Владикавказе, Волгодонске, Буйнакске, в Чечне, Дагестане, Первомайском, в центре на Дубровке, а также жертв взрыва самолета над Синайским полуостровом, взрывов в метро Москвы и Санкт-Петербурга, Белгороде, „Крокус сити Холле“, Курске», — сказал Михаил Собакин.

В акции приняли участие настоятель Никольского храма Алексей Окнин, председатель Совета депутатов Галина Козина, заместители главы, волонтеры, студенты, воспитанники патриотического клуба «Цитадель», поисковый отряд «Возрождение», юнармейцы и объединение «Лопасненский батальон».

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