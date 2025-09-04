Более 2 тысяч свечей в память о жертвах терроризма зажгли в Чехове
Ежегодно 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране проходят траурные мероприятия, которые служат напоминанием о захвате школы в Беслане. Дань уважения в этот день отдают жертвам, погибших в Буденновске, в «Крокусе», в «Норд-Осте», на «Дубровке» и Крымском мосту, а также пострадавшим от подрывов домов в Москве и террористической атаки в метро Санкт-Петербурга.
Глава муниципалитета Михаил Собакин совместно с неравнодушными жителями, представителями администрации, ветеранами, бойцами специальной военной операции, волонтерами, воспитанниками военно-патриотических отрядов зажгли более 2 тысяч свечей в память о погибших от рук террористов.
«Мы вспоминаем жертв террора, чьи судьбы были жестоко оборваны теми, кто покушается на самое ценное — человеческую жизнь. Мы скорбим по всем погибшим и выражаем соболезнование семьям, потерявшим любимых и родных людей. Эта боль никогда не сможет исчезнуть полностью, но наша общая солидарность помогает нести ее легче», — отметил глава Чехова.