Более 2 тысяч свечей в память о жертвах терроризма зажгли в Чехове

Ежегодно 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране проходят траурные мероприятия, которые служат напоминанием о захвате школы в Беслане. Дань уважения в этот день отдают жертвам, погибших в Буденновске, в «Крокусе», в «Норд-Осте», на «Дубровке» и Крымском мосту, а также пострадавшим от подрывов домов в Москве и террористической атаки в метро Санкт-Петербурга.