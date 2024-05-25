Более 2 тысяч студентов прошли школу вожатых в Подмосковье

Юбилейный выездной интенсив для вожатых Подмосковья состоялся в детском лагере «Литвиново». Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Она подчеркнула, что в этом году для работы в детских лагерях подготовили более двух тысяч студентов.

«500 из них будут работать в лагерях региона», — добавила Болатаева.

Почетным гостем события стала космонавт Елена Серова, которая поделилась важными советами для будущих вожатых и вместе с ребятами посадила туи на аллеи.

По информации Министерства социального развития, на интенсиве для вожатых прошли мастер-классы по анализу различных ситуаций, возникающих в лагерях. Опытом поделились коллеги из всероссийских детских центров, таких как «Орленок», «Океан», «Алые паруса».

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