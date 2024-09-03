Более 2 тысяч студентов пришли в Воскресенский колледж

День знаний отпраздновали в Воскресенском колледже. Сегодня там учится более двух тысяч студентов.

В этот году на курсе по электротехнике был высокий конкурс среди абитуриентов.

«Непосредственно каждый студент, который приходит в стены учебного заведения, должен получить не только профессию, но и форму социализации. Студенты сегодня будут знакомятся друг с другом, адаптироваться и, надеюсь, в процессе подружатся», рассказал преподаватель электротехнических дисциплин Кирилл Филатов.

Студент Матвей Костин второй год осваивает профессию электрика.

«Здесь к тебе относятся, как ко взрослому человеку. Здесь дают те знания, которые реально понадобятся. В школе они тоже есть, но здесь больше, здесь профессия уже», — отметил он.

В колледже готовят высококвалифицированных электриков, строителей, поваров, сварщиков, токарей — в общей сложности 24 специальности, которые востребованы на предприятиях Воскресенска и всего Подмосковья. Поздравить студентов и педагогов колледжа с началом учебного года приехал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Я хочу пожелать ребятам набираться знаний. Дорогим педагогам хочу пожелать терпеливых, усидчивых и умных ребят, которые находятся в этом зале и которые будут впитывать каждую крупицу ваших знаний», — сказал он.