Более 2 тысяч специалистов ЖКХ Подмосковья повысили квалификацию в 2025 году

Более 2,1 тысячи сотрудников ресурсоснабжающих организаций Подмосковья прошли повышение квалификации в 2025 году. В ходе обучения они узнали больше о безопасности во время работы и научились оказывать первую помощь.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, особой полярностью пользовались курсы по безопасности при воздействии вредных и опасных производственных факторов, оказанию первой помощи, а также правильному использованию средств индивидуальной защиты.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал глава ведомства Кирилл Григорьев.

Бесплатное профессиональное обучение также организовали для 711 сотрудников предприятий. Они получили навыки работы слесарей и машинистов.

