Более 2 тысяч специалистов для проведения ЕГЭ и ОГЭ подготовили в Подольске

Экзамены в городском округе будут проходить в 12 пунктах проведения ЕГЭ и 27 пунктах ОГЭ. Подготовку прошли члены государственной экзаменационной комиссии, руководители и организаторы пунктов проведения экзаменов, технические специалисты и руководители общеобразовательных организаций.

Все специалисты, число которых составляет более двух тысяч, для проведения государственной итоговой аттестации прошли обучение на муниципальном, региональном и федеральном уровнях и получили соответствующие сертификаты.

На совещании с директорами школ округа также обсудили вопросы нормативного правового регулирования ГИА, технической готовности и соблюдения мер безопасности участников экзаменов.

Выпускные в школах округа назначены на 28 июня. Экзамены у 11-классников начнутся в пятницу 23 мая, они будут сдавать ЕГЭ по истории, литературе и химии.

27 мая состоится ЕГЭ по математике, 30 мая — по русскому языку, 2 июня — по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), а 10 и 11 июня — информатике и иностранным языкам (устная часть).