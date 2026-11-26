Более 2 тысяч реутовских школьников осваивают цифровую грамотность в рамках проекта «Киберурок». В среду, 25 ноября, глава Реутова Алексей Ковязин посетил открытые занятия в школе № 10.

Занятия посвятили безопасному поведению в Интернете и ответственному использованию современных технологий.

Третьеклассники познакомились с принципами работы антивирусных программ, учились распознавать подозрительные письма, опасные файлы и ссылки. Десятиклассники разбирали этические вопросы применения искусственного интеллекта, обсуждали проблему дипфейков и решали интерактивные задачи.

«Сегодня цифровая безопасность — это не просто полезный навык, а необходимость. Важно с раннего возраста понимать, как защитить свои данные, распознавать мошенников, не попадаться на уловки в интернете и ответственно пользоваться цифровыми технологиями», — отметил глава округа Алексей Ковязин.

Региональный образовательный проект «Киберурок» стартовал 1 сентября 2026 года по инициативе Правительства Московской области, Сбербанка и АНО «Цифровая культура».

Сегодня в нем участвуют 7 образовательных учреждений Реутова, а специальную подготовку и сертификацию прошли более 70 педагогов города. Занятия проводятся еженедельно в рамках внеурочной деятельности.

Программа адаптирована под разные возрастные группы и помогает ребятам развивать критическое мышление, защищать персональные данные, противостоять интернет-мошенничеству и знакомиться с профессиями будущего.