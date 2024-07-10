Более 2 тысяч рабочих мест в новых магазинах появилось в Подмосковье с начала года

Увеличение торговых площадей позволило создать в Подмосковье более двух тысяч рабочих мест с начала года. Количество магазинов в области превысило 54 тысячи.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, площадь предприятий розничной торговли в регионе увеличилось более чем на 107 тысяч квадратных метров за полгода. Это 568 магазинов продуктов, стройматериалов, косметики и многие другие.

Большинство магазинов за это время открылось в Богородском округе. Там запустили около 18 тысяч квадратных метров торговых площадей, среди которых торговый центр «Рассвет» в Ногинске.

Число продуктовых магазинов также выросло в Солнечногорске, Истре, Звездном Городке и других муниципалитетах.

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