Более 2 тысяч подъездов в Подмосковье привели в порядок по заявкам жителей

Чистота и порядок в подъездах многоэтажек — обязанность управляющих компаний. Сотрудники должны проводить влажное подметание на нижних этажах, убирать территории перед мусоропроводами и мыть полы в лифтах ежедневно.

Для лестничных площадок и маршей выше второго этажа влажная уборка должна происходить не реже одного раза в неделю.

Контролируют выполнение специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Ведомство сообщает, что в феврале по заявкам жителей управляющие организации привели в порядок более чем 2300 подъездов МКД.

По вопросам чистоты в местах общего пользования жители Подмосковья могут обратиться в свою управляющую организацию или подать заявку через портал ЕДС МО.