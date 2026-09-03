Более 2 тысяч первокурсников начали учебный год в вузах Химок

В Химках 1 сентября прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Новый учебный год начали почти 2300 первокурсников двух ведущих вузов округа — Российской международной академии туризма и Московского государственного института культуры.

В Российскую международную академию туризма в этом году поступили почти тысяча студентов по всем уровням образования. Торжественное мероприятие открыл ректор РМАТ Евгений Трофимов.

Он сообщил, что на первый курс уже зачислены 779 студентов, а к завершению приемной кампании их число достигнет тысячи. Кроме того, на программы среднего профессионального образования поступили 350 человек, что подтверждает высокий интерес к практическим специальностям.

С приветственными словами к студентам обратились председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, учредитель академии Андрей Трофимов и вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Алексей Галоганов.

«День знаний — это начало нового важного этапа в жизни каждого студента. Желаю молодежи успехов в учебе, ярких проектов, профессионального роста и уверенности в своих силах. Пусть студенческие годы станут прочным фундаментом для будущих достижений и реализации самых амбициозных планов», — отметил Сергей Малиновский.

После торжественной части для первокурсников прошли тематические лекции. Евгений Трофимов рассказал о патриотизме, а почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько — о развитии сферы туризма.

В Московском государственном институте культуры День знаний начался с парада факультетов. Каждый из них представил тематическую творческую программу.

В этом году МГИК принял 1279 первокурсников из 89 регионов России. Абитуриенты выбирали среди 53 направлений и 102 образовательных программ в сфере культуры и искусства.

Праздник открыла министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Среди почетных гостей были и. о. ректора МГИК Софья Митрофанова, советник губернатора Московской области Марина Юденич, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Елена Проничева и режиссер Антон Калинкин.

В новом учебном году МГИК продолжит развивать международное сотрудничество. Студенческий театр института приглашен к участию в Международном театральном фестивале в Туркменистане. Также в планах — научные конференции, фестивали и образовательные форумы.