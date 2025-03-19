Более 2 тысяч первоклассников примут школы Коломны

100 первых классов будут открыты в новом учебном году в школах городского округа. Общая численность детей в них составит 2169 человек.

Прием заявлений от родителей первоклассников проходит в три этапа. Сначала детей из дошкольных отделений переводят в первый класс в рамках одного образовательного комплекса.

Начальник управления образования администрации Коломны Янина Щеглова рассказала, что всего на территории округа функционируют 22 образовательных комплекса с дошкольными отделениями. Перевод из них в школу планируют 1387 из 1947 выпускников.

Второй этап начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. Заявления будут принимать от родителей будущих первоклассников, которые планируют обучаться в школе по месту регистрации. Это относится и к детям с временной регистрацией, которых также можно записать в прикрепленную к адресу школу. В этот период также можно воспользоваться льготами при зачислении.

На третьей этапе детей будут оформлять в первый класс по желанию родителей — то есть в любую школу, где есть свободные места. Сделать это возможно с 6 июля до 5 сентября.

Запись осуществляется через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Оригиналы документов будут проверять удаленно.