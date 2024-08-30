Более 2 тысяч первоклассников придут в школы Коломны

На педагогической конференции в городском округе Коломна обсудили итоги прошедшего учебного года, а также планы на предстоящий. Всего в школы округа в сентябре пойдут 25500 детей, в том числе 2350 первоклассников.

Традиционную августовскую конференцию для учителей посетили глава Коломны Александр Гречищев, депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева и председатель Совета депутатов округа Николай Братушков. Они поприветствовали собравшихся педагогов и отметили успехи школ Коломны в прошлом учебном году.

«Достижения выпускников и олимпиадников еще раз доказали высокий уровень системы образования Коломны. Хочу выразить всем вам, сегодняшним учителям и ветеранам педагогического труда, свою искреннюю благодарность и признательность за неоценимый труд, за вклад в будущее наших детей», — сказал Александр Гречищев.

Напомним, высшую оценку на едином государственном экзамене получили 27 выпускников, трое из них — дважды. Гимназии № 2, № 8 и № 9, а также и лицей № 4 вошли в топ-100 школ Подмосковья. Восемь педагогов стали призерами и победителями региональных профессиональных конкурсов.

Глава Коломны напомнил учителям, что для них предусмотрены меры поддержки на федеральном, региональном и местном уровнях. Это программы «Социальная ипотека» и «Земский учитель», компенсация аренды жилья, доплаты за классное руководство и вновь трудоустроенным молодым учителям, пособие для молодых специалистов.

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