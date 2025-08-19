Более 2 тысяч первоклассников Подмосковья получили подарочные наборы к школе

Более двух тысяч первоклассников получили подарочные наборы к школе в Подмосковье. Их ежегодно вручают ребятам из многодетных семей, родственникам погибших в ходе СВО и инвалидам.

Некоторым категориям семей в Подмосковье доступны разнообразные меры поддержки. Среди них — подарочные наборы к 1 сентября для первоклассников. В этом году их пополнили ланчбоксами, бутылками для воды, стаканами-непроливайками для рисования, фартуком и другими принадлежностями.

«Ортопедический рюкзак содержит все необходимое для первого учебного года. Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и следовать тенденциям — доработали дизайн рюкзака, а также добавили новые принадлежности», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Меру поддержки назначают проактивно. Это значит, что семьям не нужно дополнительно подавать заявление. Специалисты социальной защиты сами свяжутся для согласования удобной даты и времени вручения подарка. Если этого не произошло, нужно подать заявление на «Госуслугах» до 1 октября.