Более 2 тысяч первоклассников отправятся в истринские школы 1 сентября

В муниципальном округе Истра в первый класс из детских садов автоматически перевели 1264 человека. Еще 649 ребят зачислили в первую волну. А остальные 400 малышей попадут в списки первоклассников во время второй волны поступлений.

В Истре продолжают подготовку образовательных учреждений к началу учебного года. Специальная межведомственная комиссия проверила 45 школ и 46 дошкольных отделений. Все они успешно прошли приемку.

Комиссия оценивала состояние классов и групп, актовых и спортивных залов, пищеблоков. Помимо этого, проверяющие уделили внимание соблюдению в учебных заведениях санитарно-гигиенических норм, материально-техническому оснащению, наличию нормативных документов, а также обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Те образовательные учреждения, где еще выполняют текущие ремонтные работы, дополнительно осмотрят до начала учебного года. Это лицей в Истре и школа в поселке Снегири.

Напомним, что сейчас идет вторая волна приема заявлений от родителей, в рамках которой можно выбрать любую школу независимо от места проживания при наличии свободных мест. Запись доступна на портале госуслуг Московской области.