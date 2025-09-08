Более 2 тысяч нелегальных торговых павильонов снесли в Подмосковье с начала года

Трансформация торговли продолжается в Подмосковье. С начала года в регионе убрали более 2,2 тысячи точек продажи, которые работали с нарушениями.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, только в августе в Подмосковье убрали 376 павильонов, а за первую неделю сентября - еще 113.

«Зачастую они расположены там, где не должны были появиться вовсе, так как не внесены в Схему размещения муниципалитетов и действуют без договоров на установку и эксплуатацию. Кроме этого, такие объекты не соответствуют требованиям благоустройства – фасады и внешний облик не отвечают современным стандартам», — сказал глава ведомства Сергей Двойных.

В ведомстве добавили, что план по сносу нелегальных киосков уже выполнили более, чем на 60%. Так, 114 торговых точек убрали в Люберцах, 110 — в Одинцове, 34 — в Подольске и 96 — в Балашихе.

Жителей призывают приобретать товары только в проверенных местах со всеми сопроводительными документами.